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Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

2021'de kaydedilen yüzde 11'lik büyüme, yeni emeklilerin aylıklarına etki edecek. Artışın yüzde 30'u, emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Aylığı bağlanana fark ödenecek...

02.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 02.03.2022 07:02
Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

Türkiye 2021'de son 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

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Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

2021 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 11 oranında arttı.

Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

GSYH'daki bu artış, emeklilik dilekçesini bu yıl verenleri yakından ilgilendiriyor.

Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

Emekli aylıkları bağlanırken, öncelikle kişinin çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının güncel değeri bulunuyor.

Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...

Aylıklar da bu güncellenen kazançlar üzerinden hesaplanıyor.

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