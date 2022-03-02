Yeni emekliye zam farkı! 2021’de kaydedilen yüzde 11’lik büyüme emekli aylıklarını etklilyor...
2021'de kaydedilen yüzde 11'lik büyüme, yeni emeklilerin aylıklarına etki edecek. Artışın yüzde 30'u, emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Aylığı bağlanana fark ödenecek...
02.03.2022 07:02 - Son Güncelleme: 02.03.2022 07:02
Emekli aylıkları bağlanırken, öncelikle kişinin çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının güncel değeri bulunuyor.