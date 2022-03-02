En az 1.157 TL fark + dolgun ikramiye! Emekliye ekstra maaş zammı geliyor! Tarih tamam! Kim ne kadar alacak? İşte mevcut- yeni maaş farkları!

3600 ek gösterge hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışmalar sürerken memur sendilasıyla 2. buluşma bu ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergelerle birlikte en büyük etki maaşlarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor. Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçiriliyor. Böylece emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!