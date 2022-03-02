En az 1.157 TL fark + dolgun ikramiye! Emekliye ekstra maaş zammı geliyor! Tarih tamam! Kim ne kadar alacak? İşte mevcut- yeni maaş farkları!
Son dakika 3600 ek gösterge haberleri... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında rota belirlendi. Öncelikle hiyerarşik seviye içinde ek göstergeler artırılarak adalet sağlanacak. Sonra Mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelecek. Öncelikle hangi mevzular ele alınacak. Ek göstergeler hangi kapsamda belirlenecek. Kimin ek göstergesi kaç olacak? İşte tüm merak edilenler!
3600 ek gösterge hakkında araştırmalar hız kazandı. Çalışmalar sürerken memur sendilasıyla 2. buluşma bu ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergelerle birlikte en büyük etki maaşlarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor. Emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçiriliyor. Böylece emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!
3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor.