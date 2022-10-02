Ocakta %73 ZAM! SON 3 VERİ KALDI: SSK, Bağkur emekliye 5 bin 725 TL, memura 11 bin 226 TL maaş geldi geliyor! 6 aylık enflasyonla zamlı maaş CETVELİ!

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek.