SSK, Bağkur emeklisinin 3 yıl geçerli sözüne 5 kat fazla maaş! 15 bin TL'ye yükseliyor! Promosyonlarda Ekim patlaması! Yapı Kredi, Fibabanka, ING, HSBC...

E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 10.000 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Öte yandan Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu var. İşte detaylar!