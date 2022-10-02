EKİM İNDİRİMİ GELDİ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde hangi ürün indirimde? İşte madde madde yeni liste
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hemen hemen her noktaya açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Ekim ayı indirimleri belli oldu. Vatandaşın ucuz yolla alışveriş yapmasını sağlayan marketlerde temel ihtiyaç ürünleri indirimli olarak satılıyor. Peki hangi ürün indirimde? İşte madde madde yeni liste
02.10.2022 15:16 - Son Güncelleme: 02.10.2022 15:16
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 tarihleri arasında geçerli olan ürünler ve fiyatları: