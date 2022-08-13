Vatandaşın yüzü gülecek! Kira fiyatları düşüyor! İl il kira fiyatları güncellendi! Eylül ayına kadar...
İstanbul'un bazı ilçeleri ile Anadolu'da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya'da kiralarda yüzde 7, Burdur'da yüzde 4, Çorum'da yüzde 8, İzmir'de yüzde 4, Mardin'de yüzde 8, Sinop'ta yüzde 13, Yalova'da yüzde 7 düştü.
Kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme. Kira fiyatlarıyla ilgili güzel haber geldi. Kira fiyatları düşüşe geçti. Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken beklenen düşüş kendini göstermeye başladı. İşte güncel kira fiyatları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
İSTANBUL'UN İLÇELERİ DE VAR
Emlakjet verilerine göre İstanbul'da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü. Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy'de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.
BÜYÜK KENTLERDE NORMALLEŞİYOR
Kiralık konut fiyatlarını değerlendiren Zingat.com Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, "Haziran ayıyla beraber artış oranları yatay seyir izlemeye başladı. Zingat verilerine göre, Türkiye genelinde haziran ayında yüzde 7 olan artış, temmuz ayında yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ağustos'un ilk haftasında ülke genelindeki artışın yüzde 9 olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz.
Üç büyük ile baktığımızda İstanbul'da yüzde 6, Ankara'da yüzde 8 artış kaydedilirken, fiyatlar İzmir'de yüzde 4 azaldı. Özellikle son dönemde sert fiyat geçişlerinin gözlemlendiği Antalya'da yükselişin durduğunu ve aşağı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Antalya'da kiralık fiyatlarının yüzde 7 oranında düştüğünü takip ettik" diye konuştu.
EYLÜL BAŞINA KADAR DEVAM EDECEK
Türkiye genelinde fiyatlara baktıklarında en yüksek düşüşün yüzde 13 ile Sinop'ta gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Eylül başına kadar büyük illerde aşağı yönlü fiyat hareketleri oluşabilir. Özellikle, yüksek bedeller üzerinden konutlarını kiralayan ev sahipleri kiracılarının ödeme ritminden şikayetçi. Kiracıların ödeme düzenlerinin üç veya dördüncü aydan itibaren bozulduğunu ifade edenler günden güne artıyor.