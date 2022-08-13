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Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL'ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler artarken, kimi bankalar türlü şartlar arıyor. Karar verirken kelime oyunlarına dikkat edin. İşte sonradan üzülmemek için göz önünde bulundurulması gereken 10 nokta&hellip;

Çığıl Ön Yener
13.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.08.2022 06:59
Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL’ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Emeklilerin promosyon kazancı büyüdü.

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Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL’ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Bankaların düzenlediği kampanyalarla promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.

Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL’ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Halen 5 banka 7 bin lira ve üstü promosyon veriyor.

Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL’ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Kimi bankalar maaş taşıyanlara yüksek ödeme yaparken, kimileri de otomatik ödeme talimatı verenlere, kredi kartıyla alışveriş yapanlara ödemeyi yükseltiyor.

Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL’ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!

Yüksek promosyondan yararlanmak, karar verdikten sonra üzülmemek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

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