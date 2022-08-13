Emekliler için promosyon yarışı hızlandı! Tutarlar 7500 TL'ye çıkarken bazı bankalar kelime oyunlarıyla sizi yanıltabilir!
Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler artarken, kimi bankalar türlü şartlar arıyor. Karar verirken kelime oyunlarına dikkat edin. İşte sonradan üzülmemek için göz önünde bulundurulması gereken 10 nokta…
13.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 13.08.2022 06:59
Kimi bankalar maaş taşıyanlara yüksek ödeme yaparken, kimileri de otomatik ödeme talimatı verenlere, kredi kartıyla alışveriş yapanlara ödemeyi yükseltiyor.
Yüksek promosyondan yararlanmak, karar verdikten sonra üzülmemek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor: