Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla...

Döviz kurundaki büyük düşüş sonrası parasını ev ve araba almak için kullanmak isteyenler TOKİ'nin ilanlarına göz atıyor. 2022 yılında ev almak isteyenlere müjde! Hemen ilk ay başvurular alınmaya başlanıyor. TOKİ yeni güncel ilanını yayınladı. Ocak ayında belirlenen illerde 2+1 3+1 daireler çok ucuza alıcısını bekliyor. 118.558,77, 207.126,00 TL, 224.960,40 TL, 227.286,00 TL, 236.847,10 TL gibi fiyatlarla konut almak mümkün. Ankara, Adana, Erzurum, Konya...