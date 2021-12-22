Ocak ayı için harekete geçildi hemen ilk hafta başlıyor! TOKİ ilanı ilk kez yayınladı 2+1 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla...
TOKİ 2022 yılı projeleri için ilan yayınladı. İlanda Adana, Ankara, Konya, Isparta, Antalya, Aydın, Erzurum, Giresun, Kilis illerinde alt ve orta gelir grubu için konutlar satışa çıkardığı duyuruldu. Konutlar kuralı ve açık satış ile teslim edilecek. TOKİ tarafından tarih de verildi. Yeni yılın ilk ayı olan Ocak ayında başlıyor. 2+1 ve 3+1 daireler 118.558,77 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bulacak. Ucuza konut satışlarını kaçırmak istemeyenler için TOKİ Ocak ayı ilanına haberimizde yer verdik. İşte o ilanlar...
22.12.2021 16:42
- Son Güncelleme: 22.12.2021 16:45
Döviz kurundaki büyük düşüş sonrası parasını ev ve araba almak için kullanmak isteyenler TOKİ'nin ilanlarına göz atıyor. 2022 yılında ev almak isteyenlere müjde! Hemen ilk ay başvurular alınmaya başlanıyor. TOKİ yeni güncel ilanını yayınladı. Ocak ayında belirlenen illerde 2+1 3+1 daireler çok ucuza alıcısını bekliyor. 118.558,77, 207.126,00 TL, 224.960,40 TL, 227.286,00 TL, 236.847,10 TL gibi fiyatlarla konut almak mümkün. Ankara, Adana, Erzurum, Konya...