Çalışanlar için emeklilik döneminde ek getiri imkanı geldi! Netleşti! Gözler oradaydı! Devlet yüzde 30 daha fazla para veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların detayları ortaya çıkmaya başladı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında sunulan avantajları cazip hale getirmek için BES'te devlet katkısını yüzde 5 oranında artırdıklarını ifade etmişti. 2013 yılından itibaren uygulanan devlet katkısı kapsamında, BES'in büyümesi de sağlanmıştı. BES'te devlet katkısı ise yüzde 25 olarak uygulanıyordu. BES devlet katkısında yeni dönem.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısı Artırıldı
Türkiye'de 2013 yılından beri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nin cazip hale getirilmesi ve sisteminin büyüme içmesinin artırılması için %25 oranında devlet katkısı sunulmaya başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise BES'e verilen devlet katkısının yüzde 5 oranında artırıldığı açıklandı. Yapılan artışla beraber önümüzdeki dönemde BES'ten yararlanacak vatandaşlar için %30 oranında devlet katkısı sağlanacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Sigortalara Birliği (TSB) ise yeni devlet katkısı oranının sistemin büyümesinde etkili olacağına işaret edildi.
BES Nedir, Ne İşe Yarar?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sigortalı çalışanların, çalışma hayatlarına devam ettikleri sürece yaptıkları tasarrufların uzun vadeli yatırıma dönüştürerek, emeklilik döneminde belirli şartlara göre kullanılmasını sağlayan özel bir emeklilik sistemi olarak tanımlanabilir.