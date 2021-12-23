Şimdi al Temmuz 2022'de ödemeye başla! Sıfır araba fiyatı 240.700 TL'ye kadar düştü! 9 gün içinde bayiye uğrayan azami indirimden faydalanacak!

Sıfır otomobil fiyatları özellikle döviz kurlarında pazartesi akşamından itibaren yaşanan düşüşün ardından takip ediliyor. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları düşürdü. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Hyundai i10 modelinin azami kampanyalı indirimli fiyatının 240.700 TL olduğunu görüyoruz. Bu aracı 245.000 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor.