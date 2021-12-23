Şimdi al Temmuz 2022'de ödemeye başla! Sıfır araba fiyatı 240.700 TL'ye kadar düştü! 9 gün içinde bayiye uğrayan azami indirimden faydalanacak!
Sıfır araba fiyatı 240.700 TL'ye kadar düştü! Şimdi al Temmuz 2022'de ödemeye başla! 9 gün içinde bayiye uğrayan azami indirimden faydalanacak. Sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 240.700 TL'ye kadar düştü. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanan kişiler ödemeye Temmuz 2022'de başlayabilecek.
23.12.2021 11:11
- Son Güncelleme: 23.12.2021 11:11
Sıfır otomobil fiyatları özellikle döviz kurlarında pazartesi akşamından itibaren yaşanan düşüşün ardından takip ediliyor. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları düşürdü. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Hyundai i10 modelinin azami kampanyalı indirimli fiyatının 240.700 TL olduğunu görüyoruz. Bu aracı 245.000 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor.