Ocak 2023’te %73.12 ZAM TABLOSU kesinleşiyor! Emekliye 7.083 TL, Memura 10.849 TL MAAŞ! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 TL alanlar...

TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.