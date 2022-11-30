İŞKUR Sağlık Bakanlığı 31.183 sözleşmeli personel alımı ÖSYM TERCİH BAŞVURU KILAVUZU 2022! Sağlık Bakanlığı sağlıkçı alımı il il kontenjan BRANŞ dağılımı! Hemşire, Ebe, Teknisyen...
Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11.317 işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılmaya başlandı. 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları ÖSYM üzerinden alınacak. Adaylar sözleşmeli personel alımı için başvuru ekranını ve il il kontenjan dağılımını merak edip araştırmaya başladı. Haberimizde gerekli detaylara yer verdik. Peki, 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için geri sayım sona erdi. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak. İşte sözleşmeli personel alımı detayları haberimizde...
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!
ÖSYM son dakika duyurdu:
"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.
İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...
2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.