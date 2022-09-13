Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

Milyonlarca emeklinin ve memurun temmuz ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Ocakta en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...