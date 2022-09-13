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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te %65 ZAM! SSK Bağkur'luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

Ocak 2023'te %65 ZAM! SSK Bağkur'luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

Ocak zammı için geri sayım sürüyor. 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari, ücretli için yeni maaş artışları yaşanacak. Yeni yılda ek zamla birlikte artışlar enflasyonun da üstünde olacak. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilave yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündeme geldi. Peki, Ocak 2023'te emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte yeni zamlı maaş tablosu!

takvim.com.tr
13.09.2022 18:26 - Son Güncelleme: 13.09.2022 18:26
Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

Milyonlarca emeklinin ve memurun temmuz ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Ocakta en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

2022 yılı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara %41,69 ve emeklilere ise %42,35 oranında zam uygulandı. 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan emekli ve memur zammı için iki veri belli oldu.

Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 80,21'e yükseldi. Enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?" diye sorusu gündeme geldi.

Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK Bağkur’luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

YENİ ZAM OCAK AYINDA

Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.

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