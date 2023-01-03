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Haberler Ekonomi Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zam oranı netleşti. Ocak zammı memurlarda 16,48'e, emekliler de ise %15,40'a ulaştı. Bu zam oranlarına refah payının da eklenmesi bekleniyor. Haberimizde güncel zam oranına göre en yeni maaş tablosuna yer verdik. Peki, en düşük, en yüksek emekli maaşı kaç TL oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
03.01.2023 11:55 - Son Güncelleme: 03.01.2023 12:05
Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Ocak ayı zamlı maaşlar netleşti. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,40 memurların ise 16.48 oldu. Gözler refah payı müjdesine çevrildi. Peki, emekli memur zammı kaç TL oldu? İşte 2023 Ocak zamlı maaş tabloları...

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Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Emekli ve memur ilgilendiren son dakika zam açıklaması geldi. Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni maaşlar ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak enflasyon zammı netleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1.18 olunca son 6 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 15.39'a ulaştı. Memur ve memur emeklisinin maaş artışında enflasyona ek iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme sonuçları dikkate alınıyor.

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 5+7, 2023'te ocak ve temmuzda olmak üzere yüzde 8+6 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Ocak ve temmuzda hesaplanan son 6 aylık enflasyon bu zam oranlarını aşıyorsa ayrıca fark yansıtılıyor.

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