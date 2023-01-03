Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!
Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zam oranı netleşti. Ocak zammı memurlarda 16,48'e, emekliler de ise %15,40'a ulaştı. Bu zam oranlarına refah payının da eklenmesi bekleniyor. Haberimizde güncel zam oranına göre en yeni maaş tablosuna yer verdik. Peki, en düşük, en yüksek emekli maaşı kaç TL oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!
Ocak ayı zamlı maaşlar netleşti. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,40 memurların ise 16.48 oldu. Gözler refah payı müjdesine çevrildi. Peki, emekli memur zammı kaç TL oldu? İşte 2023 Ocak zamlı maaş tabloları...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.
2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.