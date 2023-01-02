Ocak 2023’te 57.14 ZAM! SSK, Bağkur’luya 6.202 TL + Refah Payı - Memura 11.930 TL + %8 toplu sözleşme artışı! 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Emeklilerin ve memurların Ocak zammı için geri sayım 3 Ocak'ta sona eriyor. Bu kapsamda yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Emekliler için refah payı eklenmesi de masadaydı. İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? 2023 Ocak zammı emekli memur maaş tablosu!