Ocak 2023'te 57.14 ZAM! SSK, Bağkur'luya 6.202 TL + Refah Payı - Memura 11.930 TL + %8 toplu sözleşme artışı! 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...
Milyonlarca emeklilerin ve memurların beklediği günler geldi, çattı. Son enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı saatler kaldı. 3 Ocak'ta çıkacak oranların ardından refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gelecek. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor. Haberimizde ocak zammına dair emekli memur maaş hesabı yaptık. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte en yeni 2023 emekli memur maaş tablosu!
02.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 02.01.2023 12:53
Emeklilerin ve memurların Ocak zammı için geri sayım 3 Ocak'ta sona eriyor. Bu kapsamda yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Emekliler için refah payı eklenmesi de masadaydı. İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Peki, en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? 2023 Ocak zammı emekli memur maaş tablosu!