45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT'siz emeklilik! O kişiler EYT'yi kapsamasa da erken emekli olacak! 720, 2.160 primle...

EYT'den yararlanamayanlar için 2. şans kapısı açıldı. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Kadın, erkek bu fırsattan yararlanarak. Burada 720 gün prim katkısı sağlanıyor. Bu rakam 2.160 güne kadar uzanıyor. Ayrıca erken emeklilik için staj avantajı da yer alıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte EYT'yi kapsamayanlara alternatif emekli olma yolları!