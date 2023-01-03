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Haberler Ekonomi 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT'siz emeklilik! O kişiler EYT'yi kapsamasa da erken emekli olacak! 720, 2.160 primle...

45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT'siz emeklilik! O kişiler EYT'yi kapsamasa da erken emekli olacak! 720, 2.160 primle...

EYT'li olmayanlar için alternatif erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere EYT'de 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar kapsama alınacaklar. Peki, EYT'yi kapsamayanlar ne yapacak? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

takvim.com.tr
03.01.2023 13:17 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:17
O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT’siz emeklilik! 720, 2.160 primle...

EYT'den yararlanamayanlar için 2. şans kapısı açıldı. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Kadın, erkek bu fırsattan yararlanarak. Burada 720 gün prim katkısı sağlanıyor. Bu rakam 2.160 güne kadar uzanıyor. Ayrıca erken emeklilik için staj avantajı da yer alıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte EYT'yi kapsamayanlara alternatif emekli olma yolları!

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O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT’siz emeklilik! 720, 2.160 primle...

EYT'DE ŞARTLAR 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİNİ KAPSIYOR!

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT’siz emeklilik! 720, 2.160 primle...

2000 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI!

Emeklilik tarihini öne çekmek ve 52 yaşında emekli olmak mümkün. Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Kadın, erkek fark etmiyor. Ayrıca yurt dışında çaışan Türk vatandaşları da yararlanabiliyor. İşte erken emekli olmanın yolları...

O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT’siz emeklilik! 720, 2.160 primle...

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O kişiler EYT’yi kapsamasa da erken emekli olacak! 45-48-52 yaş + 2000-2002-2005-2007-2009 sigorta başlangıcı olana EYT’siz emeklilik! 720, 2.160 primle...

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