Az evvel açıklandı! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! 5 ve 6 Ocak'ta hesaplara para yatacak!
Yeni yılla birlikte bankalardan hızlı bir biçimde onay alınarak nakit ihtiyaçlar karşılanabilecek. Bankalarda kendi resmi siteleri üzerinden emekli olan vatandaşlara verilecek nakit miktarlarını paylaştılar. Krediyi kullanan emekliler geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek. Bu anlamda 5.000 TL ve 10.000 TL para yatırılacak.
04.01.2023 08:45 - Son Güncelleme: 04.01.2023 08:45
Ardı ardına açıklama geldi. Bu manada emekli kişiler bağlamında ödemeler hesaplara yatıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekli kişilere bu para ilaç gibi gelecek. Emekli olanlar 5.000 TL ve 10.000 TL'ye kadar net ödeme alabilecek. Ödemeler bankalar tarafından bu sabah itibari ile başladı. Başvuru yapmak isteyen kişiler SMS ile veya bizzat bankaya giderek müracaat edebilecek.