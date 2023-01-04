Az evvel açıklandı! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor! 5 ve 6 Ocak’ta hesaplara para yatacak!

Ardı ardına açıklama geldi. Bu manada emekli kişiler bağlamında ödemeler hesaplara yatıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekli kişilere bu para ilaç gibi gelecek. Emekli olanlar 5.000 TL ve 10.000 TL'ye kadar net ödeme alabilecek. Ödemeler bankalar tarafından bu sabah itibari ile başladı. Başvuru yapmak isteyen kişiler SMS ile veya bizzat bankaya giderek müracaat edebilecek.