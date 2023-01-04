Ocak 2023'te %30 ZAM! Emekliye 5.500 TL, Memura 11. 837 TL MAAŞ NETLEŞTİ! Eski - Yeni maaş tablosu: 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alan...
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memurların zam oranını yüzde 30'a çıkardığını duyurdu. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya çıkarıldı. Peki yüzde 30 zam oranına göre kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Takvim.com.tr emeklilerin ve memurların zamlı maaş tablosunu sizler için hesapladı. İşte merak edilenler!
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ! Yeni zam oranı yüzde 30 oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu.