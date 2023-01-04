Memura yüzde 30 zam müjdesi! Doktor, polis, öğretmen, hemşire... Kim ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, memur ve memur emeklileri için daha önce açıklanan yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi memurlarda büyük sevinç yaratırken, yeni oranla birlikte maaş hesaplamaları da değişti. Takvim.com.tr en düşük memur ve memur emekli maaşlarını tablo tablo hesapladı. Doktor, polis, hemşire, öğretmen 2023'te kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklilerinin maaşları ne kadar oldu? İşte kalem kalem o hesaplamalar...
Asgari ücretlilerin ardından, memurların ve emeklilerin Ocak zamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında bu ay maaşlarına yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16.48 oldu.
REFAH PAYI YÜKSELDİ
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM | VİDEO
MEMURA EN AZ 11.836 TL
Ortaya çıkan yüzde 25 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.
EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR
Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak. Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.