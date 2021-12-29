Ocak 2022'de 13.2 milyon zamlı maaşını cebine koyacak! Geriye tek bir veri kaldı! Enflasyon farkı ve ek zamla tavan ve taban maaşlar netlik kazanacak. Emekli ve memurlar gözünü 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verilerine çevirdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından milyonlarca emekli ve memurun yeni yılın ilk altı ayında alacağı zam belli olacak. Ocak ayına günler kala maaşlara yapılacak olan zam tutarı beklenirken yeni formüller konuşuluyor. Ayrıca yeni ipuçları da ortaya çıkıyor.