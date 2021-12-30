Konut kredisi faiz oranları depremi! Yılbaşı öncesinde damping yapıldı Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank...
Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, ICB ve Halkbank faiz oranları oldukça merak ediliyor. Konut fiyatlarının yükselmesinin ardından ev almak için kredi arayan vatandaşların sayısı da bir hayli arttı. Bankalar ise TCMB faiz indirimleri sonrasında birçok konut kredisi türünde indirim yaptı. Son dönemde yükselen banka kredi faizleri nedeniyle yeni yıldan önce kredi kullanarak ev almak isteyenlerin başvurularını geciktirmeden yapmaları uyarısı yapılıyor. İşte bankaların en uygun konut kredisi faiz oranları.
30.12.2021 08:47
- Son Güncelleme: 30.12.2021 08:47