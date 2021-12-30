NETLEŞTİ! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? Hesap uzmanları açıkladı! İşte emekli maaşı 2022 zam oranları

Ancak net rakamlar aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak verilere göre, emekliler dahil olmak üzere birçok çalışan grubunda maaş ve diğer ücretlerde yapılacak artış oranları netleşecek.