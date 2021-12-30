NETLEŞTİ! SGK, Bağkur ve memur emeklilerine kaç TL zam yapılacak? Hesap uzmanları açıkladı! İşte emekli maaşı 2022 zam oranları
Hesap uzmanları açıkladı! İşte emekli maaşı 2022 zam oranları... Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde 2022 Ocak ayından itibaren maaşlara uygulanacak zam oranları yer alıyor. Asgari ücretin de belli olmasının ardından emekliye gelecek zam oranları merak edilmeye başladı. Konuya ilişkin yeni detayları paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise emekli maaşlarında düzenleme yapacaklarını ifade etmişti. İşte 2022 Ocak emekli maaşı zam oranları.
30.12.2021 08:48
- Son Güncelleme: 30.12.2021 08:48