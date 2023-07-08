O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! "Yeni alım yapacakların..."

İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa için 'yabancı yatırımcı' tahmini yaparken, dolarda yükseliş ve düşüşle ilgili iki farklı ihtimali masaya yatırdı. Memiş, gram altın için alım zamanını da açıklarken, 1800 seviyesiyle ilgili tahminiyle dikkatleri çekti.