Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK + EYT'liler de dahil oldu! 2.2 milyonun gözü kulağı bu haberde! %25 zamlı yeni maaş tablosu...

"Memur emeklilerinde ise yüzde 7,45'lik bir artışa tekabül ediyor. Her ne kadar memurlar ile ilgili verilen teklifte yüzde 6,34 yazıyor bunun nedeni yüzde 17,34'ün üzerine yüzde 6,34 yansıyacak. Dolayısıyla bu da memur emeklilerinde yüzde 25'lik artışa tekabül edecek. Orada bir eksiklik yok."