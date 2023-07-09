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Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
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09.07.2023 06:53 - Son Güncelleme: 09.07.2023 06:53
Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı.

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Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı.

Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

DUL VE YETİMLER ALACAK
Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak.

Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak. EYT emeklileri de yüzde 25 zam alacak.

Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu

KÖK AYLIĞA UYGULANACAK
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak.

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