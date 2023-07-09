Emekliye yeni zam! Hangi emekli kaç lira alacak? SSK-Bağ-Kur ve memur emeklilerine kuruşu kuruşuna maaş tablosu
Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
09.07.2023 06:53 - Son Güncelleme: 09.07.2023 06:53
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı.
DUL VE YETİMLER ALACAK
Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak.