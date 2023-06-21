O tarihte gram altının fiyatı 355 TL birden çıkacak! Kuyumcular altın fiyatlarını açıkladı! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para?

Genel olarak, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen İslam Memiş'e göre altının yıl sonuna kadar tekrar yükselerek 1800 TL seviyesini görebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, bugün gram altın alan kişilerin yıl sonuna kadar 315 TL kazanç sağlayabileceği öngörülmektedir. Ancak, altın fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğinden, yatırımcıların piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini takip etmeleri önemlidir.