O kişilere ne EYT ne de YAŞ şartı yok! Erken emeklilikte 38-40-44 yaş müjdesi: 1995, 1997, 1999 öncesi, 2002, 2008 sonrası işe girenler...

Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Emekli olarak yaşlılık dönemini garanti altına almak isteyen ve bu amaç uğruna da yıllarca çalışıp didinenler için, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu, belirlemiş olduğu formüller kapsamında atılması gereken adımları atan tüm vatandaşların, 6 yıla kadar erken emekli olabileceklerini duyurdu. İşte SGK'nın erken emeklilik formüllerine ilişkin merak edilenler...