TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenlere yüzde 25 indirim müjdesi! Başkan Erdoğan açıkladı! Kampanyadan kimler yararlanacak?

SORU: (Murat Çiçek) İç gündeme yönelik bir sorum olacak. Sosyal konut projesine başvuranların sayısı artıyor. Semerkant ziyaretinizin sonunda 'Bu arz yeterli olmayacak, arzı daha da artıracağız, yeni etaplarla bu sayıyı artıracağız' müjdesini vermiştiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde olduğunu açıkladı. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz?

Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi.