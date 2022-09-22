TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere yüzde 25 indirim müjdesi! Başkan Erdoğan açıkladı! Kampanyadan kimler yararlanacak?
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi müjdesi vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından sosyal konut projesine rekor bir başvuru gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için müjdenin detayları Başkan Erdoğan'a soruldu. Detayları açıklayan Erdoğan, "TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Daha önce TOKİ'den ev alıp borcu devam edenlere de müjdemiz var" açıklamasının detaylarını aktardı.
İşte Başkan Erdoğan'ın milyonları ilgilendiren açıklaması:
SORU: (Murat Çiçek) İç gündeme yönelik bir sorum olacak. Sosyal konut projesine başvuranların sayısı artıyor. Semerkant ziyaretinizin sonunda 'Bu arz yeterli olmayacak, arzı daha da artıracağız, yeni etaplarla bu sayıyı artıracağız' müjdesini vermiştiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde olduğunu açıkladı. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz?
Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi.
Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor. Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor.
Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok. Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz. Esasen muhalefet ile bizim aramızda şöyle açık net bir fark var; biz dertliyiz, inanın bunların derdi yok. Bunlar başka yerlerde, işleri güçleri alavere dalavere.
Bizim tek derdimiz var, o da millet. Bunlar ise illet. Biz hiçbir fark gözetmeksizin her bir insanımızın huzuru ve refahı için koşturuyoruz. Sadece dertli değil, aynı zamanda milletimize bu imkanları sağlamakla da sorumlu olduğumuzu devamlı ifade ettik, hala da ediyoruz. Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdi de sorumluluğu da yok.