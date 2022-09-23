Bu fırsat 3 yılda 1 oluyor! 14.000 TL'ye çıkacak! Ekim ayında emekli promosyonlarına ZAM güncellemesi! Yapı Kredi, HSBC, İş Bankası, Garanti...

Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösteriyor. Maaşa göre en çok 10.000 TL ödeme alabilirsiniz! 13 milyondan fazla emekli ek gelir sağlayan promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 10.000 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? Ekimde promosyon zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!