O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!
Emekli olan vatandaşların maaş giderleri olabildiğince arttı. Bu amaçla çoğu emekli vatandaş maaşlarını yetiştirememeye başladı. Bu bağlamda PTT Aktif Bank ile işbirliği yaparak emekli vatandaşlara özel krediler vermeye hazırlanıyor. Fakat krediler ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.
09.11.2022 10:45 - Son Güncelleme: 09.11.2022 10:45
PTT Aktif Bank Kredisi Şartları
PTT bağlamında aktif bank müşterilerine verilen emekli kredisi için adaylardan birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir.