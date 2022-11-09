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O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

Emekli olan vatandaşların maaş giderleri olabildiğince arttı. Bu amaçla çoğu emekli vatandaş maaşlarını yetiştirememeye başladı. Bu bağlamda PTT Aktif Bank ile işbirliği yaparak emekli vatandaşlara özel krediler vermeye hazırlanıyor. Fakat krediler ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.

takvim.com.tr
09.11.2022 10:45 - Son Güncelleme: 09.11.2022 10:45
O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

PTT özel emekli kredisinin faiz seviyesi yüzde 2.69 olarak belirlendi. Böylece nakit gereksinimi bulunanlar çok daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekebilecekler Bunun için PTT şubelerine gitmek yeterli oluyor!

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O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

PTT Aktif Bank Kredisi Şartları

PTT bağlamında aktif bank müşterilerine verilen emekli kredisi için adaylardan birtakım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir.

O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

İlk olarak adaylardan en az 1 senelik Aktif Bank müşterisi olması istenmektedir.

O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

Öte yandan en az 3 sene emekli maaş sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Son olarak ise adaylardan kredi notunun yüksek olması istenmektedir.

O devlet kurumu bankalarla işbirliği yaptı, cep telefonundan kimlik numarasını SMS atan herkese ödeme yapılıyor!

Kredi notu düşük olan emeklilerin yaralanabileceği kredi miktarı olabildiğince düşük olmaktadır.

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