Bakanlık ilk adımı attı: Yeni yılda Asgari Ücret 8 bin 128 TL! 6 aylık TEFE TÜFE formülüyle %43 ZAM + 10 puan Refah Payı mandalı!
2023 Asgari ücret maaşları hakkında son dakika açıklamalar geliyor. Çalışma Bakanlığı, araştırma başlatıldığını söyledi. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? İşte 2023 net brüt maaş tablosu!
Asgari ücret hakkında son dakika açıklama Çalışma Bakanlığı tarafından yapıldı. Çalışma Bakanlığı, 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlattığını duyurdu. Bu çalışma küçük, orta ve büyük işletmeleri kapsayacak. Uzmanlar tarafından asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yapılan tahminlere göre eğer yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak. Peki, Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Ocak 2023 brüt net asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte hesaplı tablo...
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin Ocak zammı için düğmeye basıldı. Çalışma Bakanlığı yeni ücret için düğmeye bastı. Komisyon çalışmaları öncesi ilk etapta beklentiler tespit edilecek. Peki asgari ücrette artış için hangi formüller var? İşte detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek