E-Devlet’ten başvuru onayı alan kazanacak! 1-2-3-4 kişilik ailelere PTT’den 2.500 TL ödeme verilecek! TC Kimlik ve faturayla...

Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri dar gelirli ailelere birçok konuda yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle doğalgaz yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. E-devlet üzerinden yapılan başvuruyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. PTT üzerinden alınacak olan yardımlar için birçok detay merak ediliyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz yardımları ne zaman verilecek sorusunu açıkladı. Peki, doğalgaz yardımından nasıl yararlanılır? İşte merak edilenler!