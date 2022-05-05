Nisan enflasyon verileri sonrası Mayıs kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı ve hesaplama ekranı...
SON DAKİKA! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. 2022 Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Nisan enflasyon rakamları nasıl? sorularının yanıtları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki Mayıs kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte TÜİK TEFE TÜFE Nisan enflasyon rakamları, 2022 Mayıs ayı kira zammı ve hesaplama ekranı...
Nisan enflasyon verileri sonrası Mayıs kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı belli oldu mu? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? soruları 5 Mayıs saat 10:00'da açıklanan TÜİK Nisan enflasyon rakamları sonrası gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu kısaca TÜİK bugün enflasyon verilerini açıkladı. Nisan enflasyın verileri ortaya çıkar çıkmaz Mayıs kira artış oranı da belli oldu. Her ayın 3'ünde açıklanana enflasyon verileri bu ay Ramazan Bayramı'na denk geldiğinden 5 Mayıs Perşembe gününe sarktı. İşte son dakika kira artış oranı...
2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SON DAKİKA!! TÜİK Nisan eflasyon verilerini bugün yani 5 Mayıs Perşembe saat 10:00'da açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.