Memur ve emekli maaşı temmuz zammında flaş gelişme! TÜİK enflasyon oranına göre maaş zammı! İşte detaylar
Son dakika emekli ve memur zam haberi... Milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz ayı zam oranı netleşmeye başladı. Maaş zammı haberlerini yakından takip eden emekli ve memurlar gözünü TÜİK nisan ayı enflasyon oranına çevirmişti. TÜİK nisan ayı enflasyonuna ilişkin kritik veriyi açıkladı. Nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 7,25 olarak açıklandı. Peki yılın ilk 4 ayında toplam enflasyon ne kadar oldu? Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı nasıl hesaplanır? Temmuz 2022 emekli ve memur maaş zammı oranları ne? İşte detaylar ve hesaplama...
05.05.2022 10:15 - Son Güncelleme: 05.05.2022 10:24
TÜİK tarafından açıklanan rapora göre enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 7,25 oranında yükseldi.