6 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M... SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ?

SİGARAYA FLAŞ ZAM HABERİ! Mayıs ayı yeni sigara fiyat listesi gündemde en çok araştıılan konular arasında önde geldi. Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldiği iddia edildi. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Rothmans, Pall Mall, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M, Kent, Tekel 2000, Vıceroy, Samsun, Maltepe...