Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!

Nisan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sosyal yardımlar kapsamında ödenen Aile Destek ödemeleri her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Nisan ayında Ramazan Bayram'ının olmasından dolayı vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Bu noktada internet arama motorlarında ''Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak?'' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!