SSK, Bağkur, EYT'liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! %50 EK ZAM NETLEŞTİ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu!
Temmuz ayında yapılacak zam için yeni hesaplar gelmeye başladı. 3 verinin belli olmasıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ipucu ortaya çıktı. Peki, Temmuzda emekli memurlar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
Emekli ve memurlar merakla yılın 2. artışı olan Temmuz zammını bekliyor. En düşük emekli maaşına yapılan 7.500 TL'lik iyileştirme ile %114'ün üstünde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen temmuz zammı için de yeni hesaplar takvim.com.tr tarafından yapıldı. Peki, Temmuzda emekli memura kaç TL zam yapılacak? İşte hesaplamalar haberimizde!
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP
TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.
SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı
Memur enflasyon farkı hesabı
Memur ve memur emeklisi zammı
En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı