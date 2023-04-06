SSK, Bağkur, EYT'liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! %50 EK ZAM NETLEŞTİ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu!

Emekli ve memurlar merakla yılın 2. artışı olan Temmuz zammını bekliyor. En düşük emekli maaşına yapılan 7.500 TL'lik iyileştirme ile %114'ün üstünde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen temmuz zammı için de yeni hesaplar takvim.com.tr tarafından yapıldı. Peki, Temmuzda emekli memura kaç TL zam yapılacak? İşte hesaplamalar haberimizde!