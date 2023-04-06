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Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? EYT'liye kazanç takvimi!

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerden 1.6 milyonu emeklilik başvurusunu yaptı. Şimdilerde maaşını, ikramiyesini, promosyonunu heyecanla bekliyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.04.2023 08:50 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:50
EYT’liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin gözü maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Maaş işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri başlarken, erken maaş müjdesi de geldi. Peki hangi ödeme ne zaman alınabilecek? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte yanıtları…

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EYT’liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

Bu ödemeler için düğmeye de basıldı. İlk olarak maaş işlemleri tamamlananlara fark ödemeleri başladı. Peşin aylıkların, ikramiyelerin, promosyonun da ödeme takvimi belli oldu. İşte ödemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

EYT’liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

KİMLER FARK ALACAK? NE KADAR FARK ÖDENECEK? ÖDEME NASIL ALINACAK?
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeyi alabileceğini e-Devlet'ten gören EYT'lilerin seçtiği bankaya kimliğiyle birlikte gitmesi yeterli oluyor.


Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan arasına denk geliyordu.

EYT’liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

1 Nisan tarihi ile tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasında geçen süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor.

EYT’liye kazanç takvimi! Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa 4 bin lira verilecek.

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