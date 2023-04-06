Fark ödemeleri başladı: Maaş ve ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? EYT'liye kazanç takvimi!
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerden 1.6 milyonu emeklilik başvurusunu yaptı. Şimdilerde maaşını, ikramiyesini, promosyonunu heyecanla bekliyor.
06.04.2023 08:50 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:50
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin gözü maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Maaş işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri başlarken, erken maaş müjdesi de geldi. Peki hangi ödeme ne zaman alınabilecek? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte yanıtları…
KİMLER FARK ALACAK? NE KADAR FARK ÖDENECEK? ÖDEME NASIL ALINACAK?
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilere fark ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeyi alabileceğini e-Devlet'ten gören EYT'lilerin seçtiği bankaya kimliğiyle birlikte gitmesi yeterli oluyor.
Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan arasına denk geliyordu.