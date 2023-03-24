Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Zamlı Aile Sosyal yardım paraları bayramdan önce yatacak mı? İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ - LİSTESİ!
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayına az bir zaman kala, "Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım paralarına zam gelip gelmediği de merak ediliyor. Peki, Nisan 2023 Zamlı Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
24.03.2023 23:27 - Son Güncelleme: 24.03.2023 23:27
Aile destek ödemeleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında veriliyor. Peki, Nisan 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Zamlı Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? İşte detaylar...