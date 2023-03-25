Polis, öğretmen, doktor, hemşireye bayram ödemesi yapılacak mı? Memura %13 ARA ZAM + 4.000 TL ikramiye formülü! 11.848 +2.000 TL= 13.848 TL...

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2.000 TL'ye yükseltilmesi ve taban maaşlarının 7.500 TL olmasının ardından gözler memurlara çevrildi. Bilindiği üzere ocak ayında öğretmen, doktor, polis, hemşireye yüzde 30 maaş zammı yasalaştı. Öte yandan emeklilere yapılan ara zam ve ikramiye ödemelerinin ardından memurlar da taleplerini iletti. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi? Memura ara zam gelecek mi? İşte merak edilenler!