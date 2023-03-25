Polis, öğretmen, doktor, hemşireye bayram ödemesi yapılacak mı? Memura %13 ARA ZAM + 4.000 TL ikramiye formülü! 11.848 +2.000 TL= 13.848 TL...
Başkan Erdoğan'ın emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş müjdesi Meclis'e geldi. Öte yandan bayram ikramiyleri 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından memurlar da ara zam ve ikramiye talebinde bulundu. Peki, memurlara nisan ayında ara zam gelecek mi? Memurlara ikramiye verilecek mi? İşte son gelişmeler.
25.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:50
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2.000 TL'ye yükseltilmesi ve taban maaşlarının 7.500 TL olmasının ardından gözler memurlara çevrildi. Bilindiği üzere ocak ayında öğretmen, doktor, polis, hemşireye yüzde 30 maaş zammı yasalaştı. Öte yandan emeklilere yapılan ara zam ve ikramiye ödemelerinin ardından memurlar da taleplerini iletti. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi? Memura ara zam gelecek mi? İşte merak edilenler!