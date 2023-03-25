RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis'e sevk edilirken, bir de ikramiye müjdesi geldi. Yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin liraya çıkıyor.

Hazal Ateş
Takvim
25.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 25.03.2023 06:57
Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor.

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Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz" dedi.

Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplamda 4 bin lira ödenecek.

Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. EYT'liler de ikramiye alacak.

Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

SÜREÇ BAŞLIYOR
Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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