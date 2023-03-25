Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...
En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis'e sevk edilirken, bir de ikramiye müjdesi geldi. Yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin liraya çıkıyor.
25.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 25.03.2023 06:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor.
Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz" dedi.
SÜREÇ BAŞLIYOR
Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.