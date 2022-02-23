Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki eksik kadroları tamamlamak için işe alım ilanı açıldı. Boş kadrolar arasında temizlik görevlisi de bulunuyor, aşçı da, şoför de... Hem memur hem sözleşmeli personel alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruyu yaptı. Onlarca şehirde başvurular alınıyor. Çalışmak isteyenler, iş ayanlar SYDV başvurusunda bulunabilir. Peki başvuru şartları neler? SYDV hangi illerde alım yapılıyor? KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilecek! Nasıl mı? Gelin hep birlikte bakalalım...