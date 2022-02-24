Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında oluşturulan zamlar ardından sırada 2022 senesinde verilebilecek emekli ikramiyesi zamları var. Genellikle yeni yılla eş güdümlü çoğalan masraflar ve oluşturulan yeni zam tarifleri kişilerin emekli ikramiyelerinde de zam beklentisini meydana çıkardı. Bütün emeklilerinin iki bayram evvel yararlanabildiği ikramiye ödemelerinde 3 yeni formülün daha gündeme geldiği aktarıldı. Söz hususu formüllerden birinin uygulanmaya konulması durumunda emeklilere verilebilecek bayram ikramiyelerinde de ciddi zam olması bekleniyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar?
24.02.2022 08:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:45