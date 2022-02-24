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Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında oluşturulan zamlar ardından sırada 2022 senesinde verilebilecek emekli ikramiyesi zamları var. Genellikle yeni yılla eş güdümlü çoğalan masraflar ve oluşturulan yeni zam tarifleri kişilerin emekli ikramiyelerinde de zam beklentisini meydana çıkardı. Bütün emeklilerinin iki bayram evvel yararlanabildiği ikramiye ödemelerinde 3 yeni formülün daha gündeme geldiği aktarıldı. Söz hususu formüllerden birinin uygulanmaya konulması durumunda emeklilere verilebilecek bayram ikramiyelerinde de ciddi zam olması bekleniyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar?

takvim.com.tr
24.02.2022 08:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:45
Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

Enflasyon Oranında Zam Yapılabilir

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için gündemde 3 yeni formül yer aldığı ifade ediliyor. Bu formüllerden ilkinin ise söz konusu ikramiyeler için en az enflasyon oranında bir zam yapılması yönünde.

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Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

Şayet enflasyon oranında zam yapılması halinde bayram ikramiyesi ödemelerinde 1.496 lira seviyesinin görülmesi mümkündür. Yıllık enflasyona göre yapılacak olası bir zamma göre %36,08 olarak 2021 yılı için gerçekleşen enflasyon rakamlarının ikramiyelere çok büyük bir etkisi olmayacak.

Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

İlk formüle göre enflasyon oranında yapılacak bir zam neticesinden emeklilerin 2022 yılında toplamda 2 bin 993 lira 76 kuruş ek ödeme alması sağlanacak. 1.496 TL olarak hesaplanan rakamın ayrıca bin 500 liraya tamamlanması da mümkün görülüyor.

Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

Yüzde 36,2'lik Yeniden Değerleme Oranı Dikkate Alınabilir

Emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak zamlar için öne çıkan ikinci formül ise yeniden değerleme oranına göre söz konusu ücretin de artırılması yönünde.

Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi! Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek!

Bu yıl için yeniden değerleme oranının %36,2 olarak belirlenmesinin ardından söz konusu seviyede bir artış yaşanabileceği aktarılıyor. İkinci formülde öne çıkan bu detay emekliler için verilen ikramiye oranlarının enflasyon formülüne göre daha yüksek zam yapılmasını sağlayacak.

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