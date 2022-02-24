5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı yarıya düştü: Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı satmaya başladı, indirim üstüne indirim! İşte güncel aktüel liste...
İndirimin yeni adresi Tarım Kredi marketleri oldu. Her hafta farklı ürünlerde özel indirimler uygulanıyor. Bu indirimler de yayınlanan aktüel katalogda sergileniyor. ''Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market olarak; çiftçilerimizin el emeği, sağlıklı, doğal ve kaliteli ürünleri sizlerle uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyoruz'' diyen zincir market iki müjde birden duyurdu. Duyura göre artık Kooperatif Marketlerde ayçiçek yağı satılacak. İkinci güzel habere göre de %8'den %1'e indirilen KDV oranları fiyatları düşürdü. İşte yepyeni aktüel ürünler...
24.02.2022 11:19 - Son Güncelleme: 24.02.2022 11:20
Tarım Kredi marketlerinde sıvı ayçiçek yağı satılmaya başlandı. Yeni yayınlanan aktüel ürünler kataloğu müşterilerin yüzünü güldürdü. 5 litrelik ayçiçek yağı 95,50 TL'den alıcılarını bekliyor. Bunun yanı sıra Kooperatif Market tarafından yapılan açıklamada ''Temel gıda ürünlerinde %8'den %1'e indirilen KDV oranları, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raf etiketlerimize yansıtılmıştır.'' denildi. Buna göre her hafta özel olarak indirim yapılan aktüel ürünler kataloğuna + KDV indirimi de eklendi. Böylelikle fazladan indirim yapıldı. İşte tam liste...
TARIM KREDİ MARKETLERİ GÜNCEL, YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tarım Kredi marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiği belli oldu.