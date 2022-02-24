5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı yarıya düştü: Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı satmaya başladı, indirim üstüne indirim! İşte güncel aktüel liste...

Tarım Kredi marketlerinde sıvı ayçiçek yağı satılmaya başlandı. Yeni yayınlanan aktüel ürünler kataloğu müşterilerin yüzünü güldürdü. 5 litrelik ayçiçek yağı 95,50 TL'den alıcılarını bekliyor. Bunun yanı sıra Kooperatif Market tarafından yapılan açıklamada ''Temel gıda ürünlerinde %8'den %1'e indirilen KDV oranları, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raf etiketlerimize yansıtılmıştır.'' denildi. Buna göre her hafta özel olarak indirim yapılan aktüel ürünler kataloğuna + KDV indirimi de eklendi. Böylelikle fazladan indirim yapıldı. İşte tam liste...