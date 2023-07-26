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Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibaksız 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş fırsatı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi...

Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için en büyük isteklerden biri, emekli olduklarında yüksek bir maaş almak oluyor. Emekli maaşı, kişinin tüm çalışma hayatında elde ettiği kazançlar ve prime esas kazancı göz önünde bulundurarak hesaplanır. Ancak son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar üzerinden belirleniyor. Bu nedenle, çalışanlar emeklilikleri öncesinde emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem veriyor. İntibak olmadan emekli maaşlarını artırmak için farklı yöntemler var. Peki, 2000 sonrası emekliler yüksek maaş alabilir mi? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 18:55 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 18:55
Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibaksız 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş fırsatı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi... 1

Emeklilik dönemi yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaşlarını artırmak ve daha yüksek bir emekli aylığına sahip olmak büyük önem taşıyor. Emeklilik öncesinde alınacak bazı önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşını olumlu yönde etkileyebiliyor. Yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansı emeklilere umut veriyor. İşte detaylar...

Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibaksız 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş fırsatı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi... 2

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri genel olarak yılda 2 kez zam alırken, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor.

Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibaksız 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş fırsatı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi... 3

Emekli aylığını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler de bulunuyor. Bunlara dikkat edenler, yüksek maaşın yolunu açıyor. İşte detayları...

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