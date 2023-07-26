Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibaksız 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş fırsatı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi...

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Emeklilik dönemi yaklaşan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için maaşlarını artırmak ve daha yüksek bir emekli aylığına sahip olmak büyük önem taşıyor. Emeklilik öncesinde alınacak bazı önlemler ve kazanılacak haklar, emekli maaşını olumlu yönde etkileyebiliyor. Yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra ek iyileştirmelerden de faydalanma şansı emeklilere umut veriyor. İşte detaylar...