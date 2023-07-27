SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.437,50 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, %10 refah payı... Emekliye %35 kök zam tablosu değişti!

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemeler de bulunuyor. Açıklamada, bu kesimlerin mağduriyetini gidermek ve bütçe gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacak. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte memur ve emeklilere dair son gelişmeler haberimizde...