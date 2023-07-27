SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.437,50 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, %10 refah payı... Emekliye %35 kök zam tablosu değişti!

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemeler de bulunuyor. Açıklamada, bu kesimlerin mağduriyetini gidermek ve bütçe gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacak. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte memur ve emeklilere dair son gelişmeler haberimizde...
Emekli ve memurların Temmuz maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de gündem maddesi olacak. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında yer aldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağkur, EYT'li emekliler için ek zam hakkında açıklamada bulundu. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...
ÖNCE MEMURLAR
1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor. Peki konfederasyonların toplu sözleşme masasına taşıyacakları teklifler memurlara ne getirecek? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.