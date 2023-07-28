7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş! SGK-SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam tablosu yenilendi! Ocak 2024'te %15 intibak ilavesi...

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak ayı zam oranı tahmini geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, emeklilerin Ocak zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Emekliler, 2024 yılının başından itibaren artacak olan maaşlarıyla birlikte kök aylıkları da değişecek. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...