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7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş! SGK-SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam tablosu yenilendi! Ocak 2024'te %15 intibak ilavesi...

Önümüzdeki yılın ilk ayı olan Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarındaki artış, Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahmini ve 6 aylık enflasyon artışı ile şekillenecektir. Peki, Ocak'ta emekliler ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaş hesabı...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 09:40 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:40
7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş! SGK-SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam tablosu yenilendi! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak ayı zam oranı tahmini geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, emeklilerin Ocak zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Emekliler, 2024 yılının başından itibaren artacak olan maaşlarıyla birlikte kök aylıkları da değişecek. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş! SGK-SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam tablosu yenilendi! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 2

Milyonca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi.

7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş! SGK-SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam tablosu yenilendi! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 3

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu.

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