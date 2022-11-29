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NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT'li olanda alacak!

EYT planlamasında geri sayım devam ediyor. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme bağlamında emeklilik prosedürlerinin yeni senede eş güdümlü başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar anında emekli olurken, başkaları koşulları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla eş güdümlü promosyon olanağı da elde edecek.

takvim.com.tr
29.11.2022 13:43 - Son Güncelleme: 29.11.2022 13:43
NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT’li olanda alacak!

Yaşa takılanların emeklilik bağlamında Ocak ayından itibaren başvurması beklenirken, bu prosedür esnasında promosyon alınacak banka da seçilecek. Ödeme ise ilk aylıktan 3 gün sonra olacak...

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NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT’li olanda alacak!

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Emeklilik koşullarını gerçekleştirenler planlama uygulamaya girer girmez başvurabilecek. Mevcut programda özel sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar e-Devlet'ten de SGK müdürlüklerine giderek de emekli aylığı müracaatı yapabiliyor.

NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT’li olanda alacak!

Kamuda çalışanlar ise kurumlarına müracaatta bulunmakta.

NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT’li olanda alacak!

PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?

EYT'liler emeklilik prosedürleri esnasında maaşını alabilmek istediği bankayı seçebilecek.

NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT’li olanda alacak!

Sonrasında bu bankaya 3 senelik taahhüdünü sunarak promosyon imkanından faydalanabilecek.

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