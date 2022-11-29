NETLEŞTİ! 7 bin 750 TL kararı! Emeklilere bir imzayla peşin ödeme! EYT'li olanda alacak!
EYT planlamasında geri sayım devam ediyor. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme bağlamında emeklilik prosedürlerinin yeni senede eş güdümlü başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar anında emekli olurken, başkaları koşulları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla eş güdümlü promosyon olanağı da elde edecek.
29.11.2022 13:43 - Son Güncelleme: 29.11.2022 13:43
PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
EYT'liler emeklilik prosedürleri esnasında maaşını alabilmek istediği bankayı seçebilecek.