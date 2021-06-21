Sıfır araçta 17.000 TL indirim ve 157 bin TL'den başlayan fiyatlar! Kampanyada son dönemeç! Sadece 9 gün kaldı: Fiat, Hyundai...

HYUNDAİ İ20 KAMPANYASI!

Hyundai tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Kampanya 30.06.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.