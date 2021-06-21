Sıfır araçta 17.000 TL indirim ve 157 bin TL'den başlayan fiyatlar! Kampanyada son dönemeç! Sadece 9 gün kaldı: Fiat, Hyundai...
Sıfır araçta 17.000 TL indirim kampanyası! Otomobil devlerinin Haziran ayı kampanyalarında son dönemeçe girildi. Milyonlarca kişi sıfır araç almanın hayalini kurarken bazı firmalar zamlı fiyatlarını duyurdu. Bazıları ise çeşitli kampanyalar sunarak faizsiz, indirimli 2021 sıfır araç listesini yayınladı. Haziran ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bazı sıfır araç kampanyalarının da miladı dolacak. Elinizi çabuk tutarsanız sizde yaza özel kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Bu markalardan Hyundai ve Fiat vatandaşların karşısına büyük bir sürprizle çıktı. İşte Hyundai ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...
Milyonlarca kişi sıfır araç almanın hayalini kurarken bazı firmalar zamlı fiyatlarını duyurdu. Bazıları ise çeşitli kampanyalar sunarak faizsiz, indirimli 2021 sıfır araç listesini yayınladı. Haziran ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bazı sıfır araç kampanyalarının da miladı dolacak. Elinizi çabuk tutarsanız sizde yaza özel kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Bu markalardan Hyundai ve Fiat vatandaşların karşısına büyük bir sürprizle çıktı. İşte Hyundai ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...
HYUNDAİ İ20 KAMPANYASI!
Hyundai tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Kampanya 30.06.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 17.000 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir. Belirtilen 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20'ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir.
NAKİT İNDİRİMİ VE KREDİ KAMPANYASI...
Nakit indirimi ve kredi kampanyası 2020 model 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki i20'lerde birlikte kullanılabilmekte olup, 2021 model i20'lerde birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır.