Neler var neler! Tarım Kredi 7-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı! TKK sıvı yağ, çay, toz şeker, bulgur...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı. Birbirinden indirimli ürünler müşterileri beklerken hangi ürünlerin indirime girdiği araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren 5 lt yumuşatıcı 49,90 TL, 2,7 lt çamaşır deterjanı 48,90 TL, beyaz ve renkliler için 9 tl toz deterjan 104.90 TL'ye satılıyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği marketlerin başında gelen Tarım Kredi zincir marketlerinde 14 Mart'a kadar geçerli olan tüm indirimlere haberimizde yer verdik. İşte 7-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi.
07.03.2023 17:54 - Son Güncelleme: 07.03.2023 17:54
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 7-14 Mart tarihleri arasında geçerli dev indirim başladı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? TKK sıvı yağ, çay, toz şeker, bulgur, tavuk, fasulye, pirinç fiyatı ne kadar, kaç TL? Kooperatif marketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden başlayan ve 14 Mart'a kadar devam edecek olan kampanya çerçevesinde, TK Filiz çay 3 kg 199.90 TL'ye, Avşar doğal maden suyu 6'lı paket fiyatı 17.90 TL'ye, İkili alım alım fiyatı 32.90 TL'ye düştü. İşte tüm liste.